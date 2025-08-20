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مجلس الأمة يفتتح دورته العادية للسنة 2020- 2021 يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
مجلس الأمة يفتتح دورته العادية للسنة 2020- 2021 يوم الأربعاء

الجزائر- يفتتح مجلس الأمة, يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل, دورته العادية للسنة 2020 - 2021, حسب ما أفاد به الخميس, بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح ذات المصدر, أن افتتاح هذه الدورة, يأتي "طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 135 من الدستور, والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 - 12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".

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يذكر, أن المجلس الشعبي الوطني أعلن في وقت سابق من نهار اليوم, عن افتتاح دورته العادية للسنة 2020 - 2021, يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.

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مجلس الأمة يفتتح دورته العادية للسنة 2020- 2021 يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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