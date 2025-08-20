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إجلاء 486 رعية جزائري من المغرب و فرنسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 23:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
إجلاء 486 رعية جزائري من المغرب و فرنسا

الجزائر - أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء 486 رعية جزائري كانوا عالقين في المغرب و أوروبا بسبب الجائحة كوفيد-19, حسب ما صرح به الناطق باسم الشركة الوطنية أمين الاندلسي لواج يوم الأربعاء.

و تم إجلاء 184 رعية جزائري عبر رحلة الجزائر العاصمة-الدار البيضاء (المغرب)-وهران على متن طائرة ايرباص A330.

و أوضح السيد اندلسي أنه تم إجلاء 302 رعية جزائري من مطار اورلي (فرنسا) على متن طائرة ايرباص A330 التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من نهار يوم الأربعاء.

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كما أقلت طائرة متوجهة من الجزائر العاصمة نحو مطار أورلي 205 رعية مقسم او حامل لفيزا شنغن, حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن هناك رحلات إجلاء مرتقبة يومي الجمعة و السبت انطلاقا من مطار أورلي.

للتذكير فإن هذه العملية تدخل في اطار المرحلة الرابعة للإجلاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الذي أمر بإجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في مختلف البلدان.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 23:14
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إجلاء 486 رعية جزائري من المغرب و فرنسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 23:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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