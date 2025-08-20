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تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" إلى 30 سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر - قررت محكمة الشراقة، الأربعاء، تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" المتابعة في قضايا فساد إلى 30 سبتمبر المقبل وهذا بناء على طلب من دفاعها.

وكانت قد أُجّلت محاكمتها في المرة الأولى بداية شهر أغسطس إلى تاريخ اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020.

ويُتابع في قضية نشناشي زليخة شفيقة (المعروفة بـ ’مادام مايا’ والتي تُقدم على أنها الابنة السرية لرئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة), كل من ابنتيها وكذا عبد الغني زعلان و محمد الغازي المتابعين على التوالي بصفتيهما واليين سابقين لوهران والشلف.

وتتمثل الأفعال المنسوبة للمتهمين لا سيما في "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و "منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض عون عمومي على منح امتيازات غير مستحقة" و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".

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تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" إلى 30 سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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