تدمير سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع قنابل تقليدية الصنع بالمدية

الجزائر- كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليتي بحث وتمشيط بكل من بومرداس وباتنة، سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفرزة أخرى أربع قنابل تقليدية الصنع بالمدية"، حسب ما ورد، اليوم الثلاثاء، في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالفترة ما بين 19 و 24 أغسطس الجاري.

وعلى صعيد آخر، تمكن حرس الحدود من حجز ما يربو عن أربعة قناطير من الكيف المعالج خلال دورية بحث و تفتيش بالنعامة، حسب ما ورد، اليوم الثلاثاء، في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالفترة ما بين 19 و 24 أغسطس الجاري.

ففي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "حجز حرس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (04) قناطير و(61،5) كيلوغرام، وذلك، خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة جنين بورزق، بولاية النعامة".

و في ذات الصدد، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وعين تموشنت والنعامة وقسنطينة وبشار، ثمانية تجار مخدرات وحجزت (01) قنطار و(42،6) كيلوغرام من الكيف المعالج".

وفي سياق ذي صلة، "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالوادي مركبة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المهلوسات تقدر بـ (731843) قرص، فيما تم توقيف (08) تجار مخدرات بحوزتهم (21859) من نفس المادة بكل من ورقلة وغليزان وقسنطينة وباتنة وتندوف"، يضيف المصدر ذاته.

إقرأ أيضا: مفارز الجيش الوطني الشعبي تنفذ, خلال أسبوع, عدة عمليات أسفرت عن نتائج "نوعية"

وفي مجال محاربة التهريب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت "أربعة أشخاص وحجزت شاحنتين وثماني مركبات رباعية الدفع و(63) مولدا كهربائيا و(25) مطرقة ضغط و(57) كيلوغرام من المواد المتفجرة وطن (01) واحد من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تم أيضا حجز "(57،06) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تم حجز كميات من الوقود الموجه للتهريب تقدر بـ (9636) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار وتندوف".

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (329) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت والطارف، فيما تم توقيف (69) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإن قزام وتمنراست".

ويؤكد ذات المصدر على أن العمليات العديدة المنفذة من طرف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال هذه الفترة قد أسفرت عن "نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة عبر مختلف النواحي العسكرية".