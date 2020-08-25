وأثناء اللقاء --يضيف ذات المصدر-- "سلم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوزير الأول، نسخة من التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 وذلك تطبيقا للمادة 199 من الدستور".
الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 15:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 20 مرات
الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد بوزيد لزهاري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
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