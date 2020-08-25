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الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد بوزيد لزهاري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وأثناء اللقاء --يضيف ذات المصدر-- "سلم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوزير الأول، نسخة من التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة  2019 وذلك تطبيقا للمادة 199 من الدستور".

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الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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