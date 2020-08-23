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اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 12:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد

الجزائر- يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم الأحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي.

ويعكف الاجتماع على مواصلة دراسة عروض حول بعث وتطوير الانشطة القطاعية التي تندرج في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة, الى جانب عرض يتعلق بمشروع انجار جامع الجزائر.

 اقرأ أيضا :      الرئيس تبون يترأس الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

 

آخر تعديل على الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 12:47
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اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 12:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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