اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد

ويعكف الاجتماع على مواصلة دراسة عروض حول بعث وتطوير الانشطة القطاعية التي تندرج في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة, الى جانب عرض يتعلق بمشروع انجار جامع الجزائر.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم الأحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي.
ويعكف الاجتماع على مواصلة دراسة عروض حول بعث وتطوير الانشطة القطاعية التي تندرج في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة, الى جانب عرض يتعلق بمشروع انجار جامع الجزائر.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون يترأس الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء