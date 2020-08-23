نصاب الزكاة لهذا العام يقدر ب 705500 دج -

صناعة صيدلانية: مختصون يعدون جملة من التوصيات لبعث القطاع -

اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد -

تركيب البيوت البلاستيكية ببسكرة : فرصة أمام الشباب لتحصيل مداخيل إضافية -

الدبلوماسية الجزائرية عبر التاريخ في كتاب جديد للدبلوماسي المتقاعد عبد الحميد سنوسي بريكسي -

أدرار: التأكيد على مرافقة النشاط الجمعوي وترقيته من خلال إثراء الاطار القانونية -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة -

وزيرة الثقافة والفنون تشارك في الدورة الافتراضية للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ -

كوفيد-19: وزير التربية الوطنية يأمر بتهيئة المؤسسات التعليمية -

الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تحذر باتخاذ تدابير ضد شركة فولتاليا الفرنسية -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات -

بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال لمستحقات المشتريات -

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين جنوبي قطاع غزة -

ميلة: أزيد من 18 مليون دج لتعويض الفلاحين المتضررين بفعل تساقط حبات البرد والحرائق -

كورونا: 401 إصابة جديدة, 287 حالة شفاء و 6 حالات وفاة -

مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا -

بحيرة أم غلاز: نحو ترخيص الصيد الرياضي من أجل توازن عدد الأسماك -

السياحة/التضامن: اتفاقية لمرافقة الحرفيين في تسويق منتجاتهم -

عدم الاستقرار في مالي سيقود إلى تحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل -