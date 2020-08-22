المجاهد سي عمر بن محجوب في ذمة الله

الجزائر- انتقل الى رحمة الله, المجاهد سي عمر بن محجوب, عن عمر ناهز الـ 93 عاما, حسب ما علم يوم السبت لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد تشبع الفقيد, وهو من مواليد 1927 بالروينة بولاية عين الدفلى, بالروح الوطنية, فناضل سياسيا في الحركة الوطنية والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني, حيث كان مساعد سي محمد بونعامة على مستوى المنطقة الثالثة بالولاية الرابعة, وانتقل إلى الحدود الجزائرية الغربية وتقلد عدة مسؤوليات إلى غاية وقف إطلاق النار.

وبعد الاستقلال, واصل الفقيد عمله النضالي, فنال شرف بناء الجزائر المستقلة وتشييد صرحهما, ونذر حياته خدمة للوطن وأدى رسالته النبيلة تجاهه, حيث عين رئيسا مديرا عاما لشركة "سوجيديا", قبل أن يواصل دراسته ويلتحق بسلك المحاماة.

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وأمام هذا المصاب الجلل, تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني إلى كافة أفراد عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد, بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة بفقدان "رجل من طينة الرجال الأوفياء المخلصين للأمة والوطن, كرس حياته مناضلا ومجاهدا في سبيل التحرير الوطني وبناء الجزائر المستقلة وتشييد صرحها ونذر حياته خدمة للوطن", سائلا الله أن يتفقد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان.