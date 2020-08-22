كورونا: 401 إصابة جديدة, 287 حالة شفاء و 6 حالات وفاة -

مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا -

بحيرة أم غلاز: نحو ترخيص الصيد الرياضي من أجل توازن عدد الأسماك -

التوقيع على اتفاقية بين قطاعي السياحة والتضامن لمرافقة الحرفيين في تسويق منتجاتهم -

عدم الاستقرار في مالي سيقود إلى تحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل -

بومرداس: إنتهاء فترة الحجر الصحي ل 225 مواطن جزائري تم إجلاؤهم من فرنسا -

بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال لمستحقات المشتريات -

الفريق شنقريحة يشيد بالعناية الفائقة التي تحظى بها الأكاديمية العسكرية لشرشال -

الرئيس تبون يشرف على تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال -

حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 603 آخرين خلال 72 ساعة الأخيرة -

كرة القدم: وفاة الحكم الدولي السابق محمد مزاحي -

وزيرة الثقافة والفنون تشارك في الدورة الافتراضية للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ -

إعادة فتح شاطئ نادي الصنوبر أمام المواطنين -

الرئيس تبون يترأس الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء -

حفل تخرج دفعات للجيش : وصول الرئيس تبون الى الأكاديمية العسكرية لشرشال -

وقف اطلاق النار في ليبيا : فتحي باشاغا يشيد بموقف الجزائر -

اضطراب التزويد بالأنترنت: اتصالات الجزائر تؤكد اتخاذها كل التدابير لضمان الخدمة -

الفريق شنقريحة يشدد على أن المرحلة استثنائية تتطلب وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار -

الأزمة الليبية: الجزائر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية -