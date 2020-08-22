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الفريق شنقريحة يشيد بالعناية "الفائقة" التي تحظى بها الأكاديمية العسكرية لشرشال

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الفريق شنقريحة يشيد بالعناية &quot;الفائقة&quot; التي تحظى بها الأكاديمية العسكرية لشرشال

شرشال (تيبازة) - أشاد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, يوم السبت, بالعناية "الفائقة" والاهتمام "المتواصل" الذي تحظى به الأكاديمية العسكرية لشرشال من خلال توفير كل الظروف وكافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية التي تسمح بالارتقاء "أكثر فأكثر" بالجيش الوطني الشعبي وتحقيق الأهداف المرجوة في إطار تجسيد استراتيجية العصرنة والاحترافية للجيش.

وفي كلمة له بمناسبة تخرج ثلاث دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال, شكر الفريق شنقريحة السيد رئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال باعتبارها "العمود الفقري للمنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي والتي تمد قواتنا المسلحة بمورد بشري مؤهل من ضباط أكفاء متشبعين بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة".

وأشاد في ذات السياق ب"العناية الفائقة والاهتمام المتواصل الذي تحظى به الأكاديمية, على غرار مختلف المدارس التكوينية الأخرى للجيش الوطني الشعبي, من خلال توفير كل الظروف وكافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية, بل وحتى المعنوية والتحفيزية التي تسمح بالارتقاء أكثر فأكثر بالجيش الوطني الشعبي وتحقيق الأهداف المرجوة في إطار تجسيد استراتيجية العصرنة والاحترافية لجيشنا".

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من جهته, تطرق قائد الأكاديمية إلى "الدور الريادي الذي تؤديه الأكاديمية من أجل تخريج نخبة من إطارات الجيش الوطني الشعبي وتمكينهم من تحصيل تكوين عسكري وعلمي نوعي مصقول بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية والتضحية في سبيل الوطن من خلال البرامج النوعية المسايرة للمتطلبات التكوينية الحديثة في المجالين التقني والتكنولوجي".

وقبلها, كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, قد أشرف على تخرج ثلاث دفعات للجيش الوطني الشعبي. ويتعلق الامر بالدفعة ال13 من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة ال51 من التكوين الاساسي والدفعة الرابعة لضباط دورة ماستر.

وقبل اشرافه على تخرج هذه الدفعات, قام رئيس الجمهورية بتفتيش تشكيلة من الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية العسكرية.

آخر تعديل على السبت, 22 آب/أغسطس 2020 17:02
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الفريق شنقريحة يشيد بالعناية "الفائقة" التي تحظى بها الأكاديمية العسكرية لشرشال
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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