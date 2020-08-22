الرئيس تبون يشرف على تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

شرشال - أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, يوم السبت بالأكاديمية العسكرية "هواري بومدين" لشرشال (تيبازة), على تخرج ثلاث دفعات من الجيش الوطني الشعبي.

ويتعلق الأمر بالدفعة ال13 من التكوين العسكري القاعدي المشترك و الدفعة ال51 من التكوين الاساسي و الدفعة الرابعة لضباط دورة ماستر.

وقبل اشرافه على تخرج هذه الدفعات قام رئيس الجمهورية بتفتيش تشكيلة من الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية العسكرية.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله صباح السبت الى مقر الاكاديمية العسكرية لشرشال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي كان مرفوقا باللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الاولى و اللواء سليم قريد قائد الاكاديمية العسكرية و عدد من الاطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي.

اقرأ أيضا : حفل تخرج دفعات للجيش : وصول الرئيس تبون الى الأكاديمية العسكرية لشرشال