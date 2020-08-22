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حفل تخرج دفعات للجيش : وصول الرئيس تبون الى الأكاديمية العسكرية لشرشال

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

شرشال - وصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, صباح يوم السبت الى الأكاديمية العسكرية "هواري بومدين" لشرشال (تيبازة), حيث سيشرف على حفل تخرج دفعات مختلفة من الجيش الوطني الشعبي.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و عدد من الاطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي.

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حفل تخرج دفعات للجيش : وصول الرئيس تبون الى الأكاديمية العسكرية لشرشال
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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