الفريق شنقريحة يشدد على أن المرحلة استثنائية تتطلب وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

الجزائر - شدد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، على أن الجزائر تمر بمرحلة استثنائية، "تتطلب جهودا استثنائية" مع "جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال زيارته للأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين"، عشية حفل التخرج السنوي للدفعات والذي ستحتضنه الأكاديمية يوم غد السبت، ترأس الفريق شنقريحة قاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية، أكد فيها على أن "المرحلة استثنائية، وتتطلب من الجميع جهودا استثنائية، وتضحيات جسام، والوطن في أمس الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إخلاص القول والعمل، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

وقال بهذا الخصوص: "الإخلاص للوطن هو اعتقاد يرسخ في القلب، ويصدقه العمل الملموس والميداني، وكل ذلك يتطلب بالضرورة، بل وحتما، تفكيرا عميقا، وإدراكا وافيا لدلالات وأبعاد هذه الشميلة النبيلة، وأثرها على بلوغ المسار التطويري والتنموي الواعد، المباشر فيه من قبل السلطات العليا للبلاد، أهدافه الطموحة المسطرة، لاسيما في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر، المساهمة بذلك فـي تمكين بلادنا من رفع كافة التحديات المعترضة بكل الطرق الممكنة والوسائل المتوفرة".

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كما توقف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عند أهمية التكوين في المسار المهني لضباط المستقبل الذين خاطبهم قائلا : "إنكم تدركون مدى الأهمية القصوى التي تحظى بها مرحلة التعليم والتكوين، التي تخوضون اليوم غمارها، باعتبارها المرحلة التي يعود لها الفضل في ترقية قدراتكم الفكرية والعقلية والمعرفية والذهنية والنفسية وحتى البدنية، وكذا صقل مواهبكم المختلفة ومهاراتكم المتعددة".

كما يضاف إلى كل ذلك المهمة الكبرى الأخرى، المتمثلة في "استكمال بناء الشخصية السوية والمتوازنة، بما يتماشى وطبيعة المهام الموكلة، ويتوافق مع ما ينمي بصفة متزايدة، من حس ولائكم التام للوطن والإخلاص له، في كافة الظروف والأحوال"، يتابع الفريق.

إقرأ أيضا: اللواء شنقريحة يشدد على "بذل قصارى الجهود لافشال كل المحاولات المعادية" للجزائر وفي الأخير، هنأ الفريق شنقريحة المتخرجين الذين حثهم على "التحلي بفضائل الأخلاق العسكرية من تضحية وشجاعة وتقديس للعمل وانضباط مثالي"، وأن يكونوا "عند حسن ظن وطنكم وشعبكم بكم، وفي مستوى القسم المقدس، الذي ستقسمون غدا على الوفاء به، في كافة الظروف والأحوال".

وبعدها، فسح المجال لتدخلات طلبة الأكاديمية، الذين "عبروا من جديد عن اعتزازهم وفخرهم الكبير بالانتماء إلى الجيش الوطني الشعبي واستعدادهم الدائم، وفي كل الظروف للتضحية في سبيل عزة الوطن وأمنه واستقراره وسيادته"، يضيف البيان.

للتذكير، كان الفريق شنقريحة قد استقبل في بداية الزيارة من طرف اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء سليم قريد، قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال.