محمد العزوني الشهير بـ"الشرطي المخفي" في ذمة الله

وفي برقية تعزية لأسرة المرحوم، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بـ"المكانة المتميزة" التي يحظى بها "فقيد الأمن الوطني" لدى زملائه و المواطنين كافة.
وبهذا المصاب الجلل، قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر تعازيه في وفاة محمد العزوني الذي "يعرفه الكثير من الجزائريين من خلال صوته الجهوري في حصصه الإذاعية و التلفزيونية حول السلامة المرورية و أمن الطرقات"، وفقا لما نقله موقع الوزارة.
من جهته، أعرب وزير النقل لزهر هاني عن "بالغ الحزن و الأسى" لتلقيه نبأ وفاة هذه "الشخصية الفذة التي لطالما رافقت قطاع النقل و تركت بصماتها فيه و إرثا يحتذى به في مجال الأمن و الوقاية المروريين".
وكان المرحوم، و هو من مواليد عام 1937 بسوسطارة (أعالي العاصمة)، قد شارك في الثورة التحريرية لينخرط غداة الاستقلال بصفوف الأمن الوطني.
وعرف الفقيد لدى عامة الجزائريين ببرامجه الإذاعية و التلفزيونية التوعوية التي كانت تتناول موضوع السلامة المرورية، و أشهرها "الشرطي المخفي".