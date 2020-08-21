محمد العزوني الشهير بـ"الشرطي المخفي" في ذمة الله

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عميد الشرطة المتقاعد محمد العزوني، الشهير بـ "الشرطي المخفي" عن عمر ناهز 83 سنة، حسب ما علم لدى المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي برقية تعزية لأسرة المرحوم، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بـ"المكانة المتميزة" التي يحظى بها "فقيد الأمن الوطني" لدى زملائه و المواطنين كافة.

وبهذا المصاب الجلل، قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر تعازيه في وفاة محمد العزوني الذي "يعرفه الكثير من الجزائريين من خلال صوته الجهوري في حصصه الإذاعية و التلفزيونية حول السلامة المرورية و أمن الطرقات"، وفقا لما نقله موقع الوزارة.

من جهته، أعرب وزير النقل لزهر هاني عن "بالغ الحزن و الأسى" لتلقيه نبأ وفاة هذه "الشخصية الفذة التي لطالما رافقت قطاع النقل و تركت بصماتها فيه و إرثا يحتذى به في مجال الأمن و الوقاية المروريين".

وكان المرحوم، و هو من مواليد عام 1937 بسوسطارة (أعالي العاصمة)، قد شارك في الثورة التحريرية لينخرط غداة الاستقلال بصفوف الأمن الوطني.