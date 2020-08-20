رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى جامع الجزائر الأعظم

رص الصفوف و توحيد الكلمة ضروري لصيانة أمانة الشهداء -

الرئيس تبون: هيئة علمية على أعلى مستوى وشركة كبرى لتسيير الجامع الأعظم -

مالي: هدوء حذر في باماكو وتواصل ردود الفعل المنددة ب التغيير غير الدستوري -

الرئيس تبون: التدشين الرسمي للجامع الأعظم سيكون في الفاتح من نوفمبر المقبل -

جامع الجزائر الأعظم : صرح معماري إسلامي وثقافي بخصوصية جزائرية -

رئيس الجمهورية يتفقد النظام المضاد للزلازل بجامع الجزائر الاعظم -

20 اغسطس 1955 و1956: ترسيخ التلاحم بين المجاهدين وشعبهم وتعزيز مكسب تنظيم الكفاح المسلح وتعميمه -

الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمجاهد -

نادي الموقع أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش بعد العناء في حماية الحدود والدفاع عن الوطن -

تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الأولى بعين النعجة -

أفاق سوق النفط تبعث على تفاؤل حذر -

حصيلة إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 1.13 مليون حالة -

اليوم الوطني للمجاهد: تكريم أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني -

سد النهضة: اجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي استكمالا للمفاوضات -

زيتوني: المحافظة على الذاكرة الوطنية وتضحيات الشهداء مسؤولية الجميع -

كرة القدم: اطلاق اسم سعيد عمارة على ملعب ولاية السعيدة -

موارد طاقوية: ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الإنتاج -

تطوير قطاعات الدعم: ضرورة تعزيز إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة -

ضرورة إنشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر -