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رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى جامع الجزائر الأعظم

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى جامع الجزائر الأعظم

الجزائر- أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس زيارة عمل وتفقد قادته الى جامع الجزائر الاعظم بتقديم تعليمات لأعضاء الحكومة بضرورة انشاء هيئة علمية على أعلى مستوى للتكفل بالجانب الديني للمنشأة.

كما شملت التعليمات ايضا انشاء شركة كبيرة تأخد على عاتقها مسؤولية تسيير و صيانة مختلف مرافق الجامع.

وكان السيد تبون قد وقف خلال زيارته عند مختلف محطات الجامع حيث طاف - بعد متابعة شريط توضيحي حول مراحل انجاز هذا المعلم الديني والثقافي والعلمي - بجناح الإمام أين تفقد النظام المضاد للزلازل الذي تم اعتماده في هذا المشروع.

كما تفقد السيد تبون قاعة الصلاة حيث أدى ركعتين تحية للمسجد.

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وخلال ذات الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية منارة الجامع والمرافق الملحقة بها الى جانب المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن.

آخر تعديل على الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 16:06
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى جامع الجزائر الأعظم
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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