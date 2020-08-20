رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى جامع الجزائر الأعظم

كما شملت التعليمات ايضا انشاء شركة كبيرة تأخد على عاتقها مسؤولية تسيير و صيانة مختلف مرافق الجامع.
وكان السيد تبون قد وقف خلال زيارته عند مختلف محطات الجامع حيث طاف - بعد متابعة شريط توضيحي حول مراحل انجاز هذا المعلم الديني والثقافي والعلمي - بجناح الإمام أين تفقد النظام المضاد للزلازل الذي تم اعتماده في هذا المشروع.
كما تفقد السيد تبون قاعة الصلاة حيث أدى ركعتين تحية للمسجد.
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وخلال ذات الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية منارة الجامع والمرافق الملحقة بها الى جانب المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن.