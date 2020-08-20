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الرئيس تبون : نادي الموقع أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش بعد العناء في حماية الحدود والدفاع عن الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أكد رئس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس بعين النعجة (الجزائر العاصمة) أن نادي الموقع للجيش الناحية العسكرية الأولى هو "أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش الوطني الشعبي" بعد التعب والعناء في حماية الحدود و الدفاع عن سلامة الوطن.

واعتبر الرئيس تبون خلال تدشينه للنادي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد الموافق ل20 أغسطس، أن هذه المشاريع هي "أقل شيء ممكن أن نقدمه للضباط وصف الضباط الجيش الوطني الشعبي" بعد كل "الجهد والتعب و العناء" في حماية الحدود و الدفاع عن سلامة الوطن.  

 إقرأ أيضا: الرئيس تبون يدشن نادي الموقع للجيش بعين النعجة

للإشارة فإن هذا النادي- بثلاثة نجوم- الذي شكل المحطة الاولى في الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية موجه لفائدة صف الضباط و الضباط والمستخدمين العسكريين للجيش الوطني الشعبي.

ويحتوي على فندق من 84 غرفة ومطعمين وقاعة للمحاضرات و قاعتين متعددتي الخدمات ومسبح شبه أولمبي وثلاثة ملاعب وفضاءات التسلية و كذا مسرح.

ويضاف هذا النادي لإنجازات النشاطات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

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الرئيس تبون : نادي الموقع أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش بعد العناء في حماية الحدود والدفاع عن الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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