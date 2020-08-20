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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى جامع الجزائر الأعظم

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 11:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - شرع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى جامع الجزائر الأعظم بالجزائر العاصمة. 

وكان في استقبال السيد تبون لدى وصوله إلى هذا الصرح الديني الضخم، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى جانب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، و كذا المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم و الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد و وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصر.

كما يتضمن الوفد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، بالإضافة إلى والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة وسفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

وسيقف السيد تبون خلال هذه الزيارة، عند عديد المحطات على مستوى الجامع، حيث سيطوف بعد متابعة شريط توضيحي حول مراحل انجاز هذا المعلم الديني والثقافي والعلمي، على جناح الإمام وقاعة الصلاة، إلى جانب تفقد مرافق حيوية يشملها الجامع على غرار،  دار حضانة ومحلات تجارية ووكالة بريدية.

كما سيتفقد الرئيس تبون خلال هذه الزيارة، المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن، قبل أن ينتقل إلى المنارة التي تضم دة مرافق ملحقة.

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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى جامع الجزائر الأعظم
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 11:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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