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الرئيس تبون يدشن نادي الموقع للجيش بعين النعجة

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 10:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الأولى.

وكان في استقبال الرئيس تبون عند مدخل النادي، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة مرفوقا بالفريق الأول بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، و الامين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة وقائد الناحية العسكرية الأولى و رؤساء الدوائر و مديرين مركزيين.

وبعد ما استمع رئيس الجمهورية للنشيد الوطني قدمت له تشريفات متكونة من مختلف تشكيلات وحدات الجيش الوطني الشعبي.

للإشارة فإن هذا النادي- بثلاثة نجوم- موجه لفائدة صف الضباط و الضباط والمستخدمين العسكريين للجيش الوطني الشعبي. و يحتوي على فندق من 84 غرفة ومطعمين وقاعة للمحاضرات و قاعتين متعددتي الخدمات ومسبح شبه أولمبي وثلاثة ملاعب وفضاءات التسلية و كذا مسرح.

ويضاف هذا النادي لإنجازات النشاطات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

وبعد هذه المحطة، سيقوم رئيس الجمهورية بزيارة تفقد وعمل إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة.

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الرئيس تبون يدشن نادي الموقع للجيش بعين النعجة
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 10:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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