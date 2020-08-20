زيتوني: المحافظة على الذاكرة الوطنية وتضحيات الشهداء مسؤولية الجميع

برج بوعريريج - أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني مساء يوم الأربعاء ببرج بوعريريج أن المحافظة على الذاكرة الوطنية و تضحيات شهداء الثورة الأبرار "مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية من برج بوعريريج في إطار زيارة عمل شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين للإشراف على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمجاهد المصادف لـ20 أوت من كل سنة بأن وزارة المجاهدين "لا تكتب التاريخ بل تساعد على توفير الوسائل للمؤرخين و الباحثين ذوي الاختصاص لأجل ذلك" مضيفا "لقد استطعنا أن نجمع قرابة 30 ألف ساعة من الشهادات و أنجزنا 40 شريطا و 11 فيلما تاريخيا".

وأضاف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق "إننا ننتظر إطلاق عما قريب قناة وطنية خاصة بالتاريخ بهدف توثيق تاريخنا الذي نفتخر به" داعيا في هذا السياق الجميع خاصة الإعلاميين للمساهمة ضمن هذا المسعى.

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وبعد أن ذكر بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحفاظ على الذاكرة الوطنية و صون رموز المقاومة الشعبية و الثورة التحريرية المجيدة قال السيد زيتوني:"إن مهمتنا لا تقتصرعلى إسترجاع جماجم أبطال المقاومة الشعبية الذي يبقى حدثا هاما في تاريخنا بل نعمل أيضا من أجل استرجاع الأرشيف الوطني و ملف التعويضات عن التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية إلى جانب ملف المفقودين المهجرين قصرا إلى كاليدونيا الجديدة و غيرها" .