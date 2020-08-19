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العلاقات الجزائرية-الصينية ستكون "أكثر اشراقا" ما بعد كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
العلاقات الجزائرية-الصينية ستكون &quot;أكثر اشراقا&quot; ما بعد كورونا

الجزائر- أكد السفير الصيني بالجزائر السيد لي لياني هي أن العلاقات الجزائرية-الصينية ستكون "اكثر اشراقا" ما بعد كورونا بالنظر للعديد من المقومات  التي تعزز العلاقات الثنائية .

وصرح السفير الصيني لواج أن هذه العلاقات التي تمتد لأكثر من نصف قرن تشهد مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين ضد الوباء و في التوافق خاصة حول الأزمة الليبية والدفاع المشترك عن نفس المبادئ في اطار التضامن مع افريقيا.

و اشار الى عزم مشترك لقيادتي البلدين على تحقيق  تكامل اقتصادي كبير فالجزائر ملتزمة بتعافيها الاقتصادي و الصين مستعدة للمشاركة كعادتها في التنمية  الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر.

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و يعتبر السيد لياني أن الجزائر" شريك  طبيعي ومهم " في تجسيد مشروع الطريق والحزام مذكرا أن ميناء شرشال هو" مشروع  تعاون مهم للغاية بين البلدين" .

واشار الى أن الجانبين "يعلقان أمالا  كبيرة عليه "وقال "نامل بصدق أن يساهم المشروع في اقرب وقت في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر".

وذكر ان هناك العديد من مشاريع  التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين في الوقت الراهن  مؤكدا استجابة الشركات الصينية بفعالية لدعوة الحكومة الجزائرية لاستئناف العمل و الانتاج.

من جهة اخرى, و بشأن إنتاج اللقاح المضاد ل كورونا,قال السفير الصيني قال " أعتقد أنه سيتم اطلاق لقاح في المستقبل القريب,  فقد تم بناء أول و اكبر ورشة لإنتاج  لقاح "كوفيد 19 "  غير النشيط ( المجمد) في العالم في بكين , كما  تم بناء ورشة اخرى  لإنتاج اللقاح في ووهان, و بعد استيفاء شروط  التسليم , ستمتلك الصين  طاقة انتاج  تبلغ 220 مليون جرعة سنويا كمرحلة أولى".

و افاد بأن  الصين حققت "تقدما مشجعا" في تطوير لقاحات "كوفيد 19" مذكرا بتصريحات منظمة الصحة العالمية, التي أعلنت عن 6 لقاحات محتملة للفيروس المستجد  ثلاثة  منها تم تطويرها في الصين  و دخلت المرحلة الثالثة من التجارب المحتملة.

 

-- الحرب ضد كوفيد 19 تقوي العلاقات الصينية- الافريقية--

 

وذكر رئيس البعثة الديبلوماسية الصينية في الجزائر ان الصين و افريقيا  "تربطهما صداقة تقليدية عميقة و علاقات تعاون ممتازة في مواجهة وباء كورونا", وابدت الصين و افريقيا, بما فيها الجزائر, تضامنا مثاليا  في حربها المشتركة  ضد الفيروس ,من خلال مكافحة الوباء معا.

و افاد السفير الصيني بشأن تكاليف اللقاح المضاد لكورونا, و قدرة الدول النامية على تحمل اعبائه أن الرئيس الصيني انه عندما يكون اللقاح  المضاد ل"كوفيد 19 ", متاحا في الصين ستكون هناك  منفعة عالمية  و "ستعمل الصين على التمكين من الحصول عليه و على تحمل تكاليفه".

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و أبرز   "ان الصين ستواصل دعم  دور منظمة الصحة العالمية  في تطوير اللقاحات  و تسريع تسويق نتائج البحوث في العديد من الشركات الصينية  لتزويد العالم بسلعة امنة و فعالة و ذات جودة كبيرة " و سيكون "عملا ملموسا من جانب الصين, لتعزيز بناء مجتمع و مصير مشترك للبشرية".

و شدد على ان بلاده " ملتزمة"  بمنح الدول الافريقية الاولوية في الوصول الى اللقاح عند تطويره و مواصلة مساعدة افريقيا في التغلب على  الوباء في اقرب وقت ممكن ".

و في الملف الليبي, اشاد السيد, لي لياني بجهود الجزائر و بمساهمتها الكبيرة  في ارساء دعائم السلم و الامن في ليبيا, مؤكدا على توافق رؤية البلدين بخصوص" ضرورة التسوية السياسية للأزمة الليبية". و اكد عن استعداد بلاده , "لتعزيز التواصل و  التنسيق و التشاور  مع الجزائر, لدعم الحل السلمي  للقضية في اقرب وقت".

و دعا  الديبلوماسي الصيني "  جميع الاطراف في ليبيا الى  العودة  الى المسار الصحيح للحوار, تحت رعاية و وساطة الامم المتحدة مع تمكين المنظمات الاقليمية كالاتحاد الافريقي من لعب دورها  كاملا للوصول الى حل سياسي"  مشددا  على " ضرورة ان تلتزم جميع الدول بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي".

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 19:51
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العلاقات الجزائرية-الصينية ستكون "أكثر اشراقا" ما بعد كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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