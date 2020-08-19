تسمية القطاع العسكري بالبليدة باسم الشهيد حفصة يحي

الجزائر- أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان,، يوم الأربعاء, على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري بالبليدة/ن ع1، باسم الشهيد حفصة يحي، كما تم بالمناسبة تكريم عائلته, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه " في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد 20 أوت، المصادف للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956، ووفاء لتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار, أشرف السيد اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم 19 أوت 2020، على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري بالبليدة/ن ع1، باسم الشهيد حفصة يحي، كما تم بالمناسبة تكريم عائلته".

و حسب المصدر, ولد الشهيد حفصة يحي في 03 ماي 1931 بالشفة ولاية البليدة، ابن علي وخديجة حفصة، عاش وترعرع في عائلة محافظة, وعند إندلاع الثورة التحريرية، إنخرط الشهيد حفصة يحي في صفوف جبهة التحرير الوطني كمناضل عام 1955 ناحية سيدي الفضيل، حيث كلف بجمع الإشتراكات والتموين والإتصال، ليلتحق بعدها خلال شهر فيفري 1956 بصفوف جيش التحرير الوطني كجندي، حيث شارك في عدة كمائن ومعارك وعمليات فدائية.