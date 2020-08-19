مفارز الجيش الوطني الشعبي تنفذ, خلال أسبوع, عدة عمليات أسفرت عن نتائج "نوعية"

الجزائر- نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي, خلال أسبوع, عمليات عديدة أسفرت عن نتائج "نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" لقوات المسلحة عبر مختلف النواحي العسكرية, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة, نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت 2020, عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة عبر مختلف النواحي العسكرية".

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وبرج باجي مختار" في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى "ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية وسبعة (07) قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتاكسنة, ولاية جيجل وقنبلتين (02) أخريين بكل من المدية والشلف".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, خلال عمليات منفصلة ببشار, "أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (11) قنطار و(24,5) كيلوغرام", في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي "تاجري (02) مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بخمسة قناطير (05) قناطير وثمانية (08) كيلوغرامات من نفس المادة بغرداية", يشير ذات البيان.

وفي ذات السياق, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان والنعامة وغليزان والبليدة, "(22) تاجر مخدرات وحجزت كميات معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(14) كيلوغرام" , فيما تم توقيف "(06) أشخاص وحجز (10617) قرص مهلوس بكل من الوادي وسطيف وسوق أهراس ووهران".

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وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "(120) شخصا وحجزت سبع (07) شاحنات و(12) مركبات رباعية الدفع و(06) دراجات نارية و(90) مولدا كهربائيا و(55) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(30) قطعة من مادة الديناميت و(184) كيس من خليط الذهب والحجارة ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم حجز, خلال نفس العمليات "(56,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب", فيما تم توقيف "شخصين (02) كانا على متن شاحنة محملة بـ (9896) وحدة من الألعاب النارية ببرج بوعريريج".

وتم حجز أيضا "كميات ضخمة من الوقود الموجه للتهريب تقدر بـ(70664) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف وبرج باجي مختار".

من جهة أخرى, "تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (379) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف", فيما تم توقيف "(62) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإن أميناس وإن صالح".