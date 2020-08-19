زيغود يوسف وعبان رمضان: رجلا دولة جمعهما تصور شامل

الجزائر- أكد أستاذ التاريخ لحسن زغيدي يوم الأربعاء اشتراك الشهيدين زيغود يوسف و عبان رمضان في تصورهما الشامل لثورة أول نوفمبر, حيث راهنا بصفتهما "رجلا دولة" على الشعب كمحرك أساسي للثورة, مما مكن من إنجاحها عبر تجسيد شعار "جماعية القيادة و إجماع الشعب".

و خلال ندوة احتضنتها المركز الثقافي العربي بلمهيدي (الجزائر العاصمة) في إطار إحياء اليوم الوطني للمجاهد, أبرز السيد زغيدي التصور الذي حمله كل من الشهيدين زيغود يوسف و عبان رمضان عن هيكلة الثورة التحريرية, حيث عملا على إشراك الشعب الجزائري بكل أطيافه و فئاته و هو الرهان الذي أدى في نهاية المطاف إلى نجاح الثورة داخليا و خارجيا.

ففيما يتعلق بالشهيد زيغود يوسف, أشار السيد زغيدي إلى أنه كان و منذ بداية توليه مواقع المسؤولية "على وعي تام بامتداد الثورة في أوساط الشعب", فقد "تفطن لأهمية التجنيد المتواصل للشعب", ليعتمد في هذا الصدد على مبدأ المشاركة الجامعة و تبني التشاور في العمل الثوري.

و قد حرص الشهيد زيغود يوسف على تجسيد هذا المبدأ ميدانيا, على الرغم من كون السنة التي تولى فيها المسؤولية عقب استشهاد ديدوش مراد من أسوأ السنوات التي مرت بها الثورة التحريرية بالنظر إلى النكبات المتوالية التي ألمت بها و المتمثلة في استشهاد وأسر العديد من القياديين المحوريين.

و مما يشهد على ذلك, هجومات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) التي شهدت و لأول مرة, إشراك العنصر النسوي في العمليات العسكرية, لتكون بذلك هذه الأحداث "شعبية بامتياز", و هو ما أذن بتحول الثورة التحريرية من نخبوية إلى جماهيرية.

فعقب هجومات 20 أوت 1955, "ثبت لدى العالم أن من يقوم بالثورة هو الشعب برمته" و هو ما نقلته مختلف عناوين الصحافة الدولية, يقول المتدخل.

و من جهته, انتهج مهندس مؤتمر الصومام عبان رمضان, الذي تحيي الجزائر ذكرى ميلاده المئوية, نفس المنحى, حيث كان قائدا "موحدا".

و قد كان هذا جليا في الموقف الذي أبداه سنة 1949 التي شهدت نشوب ما سمي بـ"الأزمة البربرية", حيث كان قد أكد بالقول: "لا يهمنا أي شيء إلا الكفاح المسلح من أجل الاستقلال, أما الباقي فلا يمكن أن يقسم صفوف الشعب الجزائري المسلم الواحد".

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كما برز هذا التوجه لدى عبان رمضان خلال إعادته هيكلة منطقة الجزائر العاصمة, عقب قيام جاك سوستال بإفراغها من قيادييها من خلال الزج بهم في السجون.

و في مناسبة أخرى, شدد عبان رمضان على أن "النجاح موقوف على كل الجزائريين" الذين دعاهم إلى الخروج من الحياد و الصمت من أجل تعزيز صفوف الثورة, محملا الشعب ككل مسؤولية ذلك.

و تجسيدا لهذا التصور, قام عبان رمضان بالاتصال بكافة أطياف النخبة من شيوعيين و أعضاء جمعية العلماء المسلمين و غيرهم, لينتقل بعدها إلى مرحلة هيكلة و تأطير الشعب بكافة شرائحه.

و في هذا الإطار, توجه إلى فئة الطلبة التي مثلت النخبة المستقبلية و فئتي العمال و التجار و هي الشرائح التي أكدت انضمامها الكلي للعمل الثوري, الأمر الذي خلده إضراب الطلبة في 19 ماي و إضراب الثمانية أيام, يذكر السيد زغيدي.

و في مرحلة تالية, كان من الضروري التوجه نحو إيجاد إطار تنظيمي من أجل التأكيد على كون جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد و الأوحد للشعب الجزائري و هي المسألة التي تجسدت في مؤتمر الصومام الذي "حملت وثيقته بصمات عبان رمضان", خاصة في النقاط المتصلة بدور الشعب الجزائري في مسيرة النضال واسترجاع السيادة الوطنية.