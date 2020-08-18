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المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى "مزيد من الانخراط في العمل الانساني"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى &quot;مزيد من الانخراط في العمل الانساني&quot;

الجزائر- دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان, يوم الثلاثاء, مختلف الجمعيات وتنظيمات الشباب والطلبة في الجزائر إلى "مزيد من الانخراط في العمل الانساني عن طريق تقديم المساعدة والدعم والإغاثة للفئات الهشة والمحرومة".

وأوضح المجلس في بيان له عشية احياء اليوم العالمي للعمل الانساني الذي أقرته الامم المتحدة يوم 19 اغسطس من كل سنة, إلى التمسك بالقيم والمبادئ الانسانية التي "يكون أساسها المتين احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية".

وبالمناسبة, أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين وعمال قطاع الصحة ورجال الحماية المدنية والشرطة والدرك الوطني وكذا الجمعيات والمنظمات والشباب الذين "عملوا ولازالوا يعملون في ظروف صعبة لخدمة الآخرين ومساعدتهم والتكفل بهم لمواجهة وباء كوفيد-19".

واعتبر المجلس أن إحياء هذا اليوم هو فرصة لاستذكار تضحيات "كل عمال الإغاثة في العالم الذين دفعوا حياتهم وهم يقومون بأعمال الاغاثة لفائدة الفئات المحرومة والهشة خصوصا في أماكن النزاعات والحروب".

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آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:56
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المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى "مزيد من الانخراط في العمل الانساني"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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