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أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية تدعو الى إدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر- دعت قوى سياسية وجمعيات وشخصيات وطنية, في بيان مشترك لها يوم الثلاثاء, الى إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني, باعتباره يشكل "اعتداء صارخا" على حقوق الشعب الفلسطيني و"خروجا عن التوافق العربي والإسلامي".

ودعت هذه القوى الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى "التعبير بكل الأساليب الحضارية عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله" مع التأكيد على "التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".

كما أكدت على ضرورة "تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعزل الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه أمام المحافل الدولية ومؤسساتها", داعية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى "إدانة" خطوة التطبيع لما تمثله من "خطورة بالغة على القضية الفلسطينية" والعمل على "عدم السماح بتمرير خطوات من شأنها الإضرار بنضال الشعب الفلسطيني المشروع في استرجاع سيادته وأرضه ومقدسات الأمة".

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ومن بين الموقعين على هذا البيان حركة مجتمع السلم, جبهة العدالة والتنمية,حركة البناء الوطني, حركة النهضة, حزب الفجر الجديد, اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية, جبهة النضال الوطني, جبهة الحكم الراشد وكذا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, بالإضافة الى المجاهد لخضر بورقعة والمجاهدة جميلة بوحيرد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:26
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أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية تدعو الى إدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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