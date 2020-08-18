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شنين يشارك يومي الأربعاء والخميس في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر- يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يومي الأربعاء والخميس, عن طريق تقنية التواصل عن بعد, في فعاليات المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس.

وسيناقش هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "البرلمانات مجندة للتعاون المتعدد الأطراف سعيا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض", بمشاركة 103 دولة, عدة مواضيع من بينها "تحفيز الدول والمجتمعات نحو الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الراشد والنمو الاقتصادي ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سيلقي خلال الاشغال كلمة ليتولى بعدها رئاسة ورشة خاصة بتعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب.

كما سيلقي في ختام الاشغال كلمة باسم المجموعة العربية والافريقية بالاتحاد البرلماني الدولي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:20
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شنين يشارك يومي الأربعاء والخميس في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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