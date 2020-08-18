المصادقة على البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح المؤسسات المدرسية للمراجعة والمذاكرة

الجزائر - صادقت لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا مساء يوم الاثنين على البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم للمراجعة والمذاكرة ابتداء من بعد غد الأربعاء.

وأفادت وزارة التربية الوطنية أنه في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21مارس 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، والنصوص ذات الصلة، وفي ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي تقتضي توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة عند إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم، تضع وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بروتوكولا وقائيا صحيا تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية الوطنية المختصة.

و يهدف هذا البروتوكول إلى تحديد الإجراءات الواجب تطبيقها والقواعد التي ينبغي احترامها للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره في الوسط المدرسي، والعمل على إعادة فتح المؤسسات المدرسية في إطار المراجعة والمذاكرة مع المحافظة على صحة التلاميذ وجميع مستخدمي القطاع وسلامتهم".

وأوضحت الوزارة أن دخول الطاقم الإداري سيكون بعد غد الأربعاء مع الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة و تنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية تنقل التلاميذ.

كما ذكرت في نفس السياق بحزمة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لضمان سلامة التلاميذ والأساتذة وكل موظفي القطاع.

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وبخصوص دخول الأساتذة المقرر في 23 اغسطس الجاري، دعا البروتوكول الى "ضرورة" تحديد المهام وإلزام الجميع بضرورة التجند والتحلي باليقظة لاجتياز الظرف الاستثنائي مع تفعيل خلية اليقظة الدائمة، المنصبة على مستوى كل مؤسسات التربية والتعليم.

يندرج هذا البروتوكول في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد -19) ومكافحته، والنصوص ذات الصلة، وفي ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تقتضي توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة عند إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد ذكرت في تعليمة أول امس السبت مدراء المتوسطات والثانويات ب"ضرورة" التقيد " الصارم" بتدابير الوقاية من فيروس كورونا خلال إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم.

يذكر ان امتحان شهادة التعليم المتوسط سيجرى من الاثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي فقد حدد تاريخ إجرائه من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر 2020.