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زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

الجزائر- اجتمع المجلس الأعلى للقضاء, يوم الاثنين, في دورته العادية الأولى لسنة 2020 برئاسة وزير العدل, حافظ الأختام, السيد بلقاسم زغماتي, نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء, بتفويض من السيد رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي "عملا بأحكام الدستور, وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء".

وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس, شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية:

- المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.

- المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع.

- المصادقة على إلحاق ثمانية (08) قضاة وإنهاء إلحاق أربعة (04) قضاة.

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير, قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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