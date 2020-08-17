زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي "عملا بأحكام الدستور, وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء".
وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس, شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية:
- المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.
- المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع.
- المصادقة على إلحاق ثمانية (08) قضاة وإنهاء إلحاق أربعة (04) قضاة.
وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.
وفي الأخير, قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة.