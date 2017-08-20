تخرج الدفعة ال33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

الجزائر - أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، اليوم الاثنين، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قضي بكير بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، على حفل تخرج الدفعة ال33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية بحضور المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول واطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

وتشمل هذه الدفعة التي حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المجيدة "عابد طيب أحمد" المدعو "سي عابد" الممارسين الأخصائيين في العلوم الطبية الحائزين على شهادة دراسات طبية متخصصة وكذا الطلبة الضباط العاملين الحائزين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.

إقرأ أيضا: تلمسان: تخرج سبع دفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور واستهل الحفل بتفتيش الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني للتشكيلات العسكرية التي أدت له التحية، ليلقي بعدها قائد المدرسة العميد محمد محسن صحراوي كلمة تعرض فيها الى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية والمناهج والوسائل البيداغوجية التي وفرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ب"أرقى" المناهج والوسائل البيداغوجية لفائدة المتربصين والملقنة من طرف مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء، مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل "احترافية"، داعيا اياهم الى بذل "أقصى الجهود واعطاء المثل في العمل الميداني للدفاع عن أمن الوطن وسيادته واستقراره ".

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين في هذه الدفعة. واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد التي حملت هذه الدفعة اسمه وكذا تكريم الأساتذة والطلبة المتفوقين.