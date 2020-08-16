للتذكير, كانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي هذه المبادرة في مسعى لتجسيد "إصلاحات عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير".
الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح"
أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 10:13 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد ظهر يوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية, ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح".
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