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الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح"

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 10:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن &quot;مبادرة القوى الوطنية للإصلاح&quot;

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد ظهر يوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية, ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح".

للتذكير, كانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي هذه المبادرة في مسعى لتجسيد "إصلاحات عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير".

آخر تعديل على الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 10:48
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الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح"
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 10:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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