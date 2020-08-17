رئيس الجمهورية "مستعد" للسماع لكل الاقتراحات التي ستصله وهو من مشجعي المبادرات

الجزائر - أكد رئيس حزب الفجر الجديد والناطق باسم وفد عن ممثلي مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، الطاهر بن بعيبش، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "مستعد" للسماع لكل الاقتراحات التي ستصله وأنه من مشجعي مثل هذه المبادرات.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبال الرئيس تبون لممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح"، قال السيد بن بعيبش أن "الرئيس تبون شكر كل الذين شاركوا في هذا العمل وهو مستعد للسماع لكل الاقتراحات التي ستصله وأنه يشجع مثل هذه المبادرات".

وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد أن اللقاء الذي وصفه ب"الناجح" جاء عقب الندوة التي عقدت يوم 11 أغسطس، مشيرا أنه تم تقديم للرئيس "الأرضية التي تحتوي على أربعة مشاريع تهتم بالجانب الصحي والوضع الاجتماعي والاقتصادي وكذا الدستور".

إقرأ أيضا: الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" وأوضح ذات المتحدث أن النقاش مع رئيس الجمهورية كان "مفتوح وصريح وواسع مس كل الملفات"، حيث تم خلاله، "فتح المجال إلى كل ممثلي الوفد للإدلاء بآرائهم وإعطاء الاقتراحات التي يرونها مناسبة لهذا الظرف"، داعيا في آن واحد إلى القيام بمبادرات مماثلة.

للتذكير، كانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي هذه المبادرة في مسعى لتجسيد "إصلاحات عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير".