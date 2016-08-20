تخرج الدفعة الـ 60 لأعوان الشرطة القضائية بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدفعة التي حملت اسم الشهيد لعبيدي رابح "تلقت لمدة سنتين تكوينا بدنيا وعسكريا ومهنيا متوازنا ومتكاملا بالتوازي مع التكوين التخصصي الذي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي".
وأضاف البيان أن الدفعات المتخرجة شملت "دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة (02) إدارة, دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة (01) إدارة, دفعة الشهادة العسكرية المهنية رقم (02) إدارة ودفعة ضباط الشرطة القضائية".
اقرأ أيضا : تخرج الدفعة ال47 من الضباط المهندسين بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري
واختتمت مراسم حفل التخرج بتكريم عائلة الشهيد لعبيدي رابح الذي تشرفت الدفعة المتخرجة بحمل اسمه.