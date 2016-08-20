تخرج الدفعة ال47 من الضباط المهندسين بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

الجزائر - أشرف قائد الناحية العسكرية الاولى، اللواء سيدان علي، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعة ال47 للضباط المهندسين والدفعة ال5 من شهادة التكوين التكميلي للماستر بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات "الشهيد عبد الرحمن طالب" ببرج البحري (شرق العاصمة) للسنة الدراسية 2019-2020 .

وتضم الدفعات المتخرجة الدفعة ال47 من الضباط المهندسين (253 طالبا) منهم 07 طلبة من جمهورية الكاميرون والدفعة ال5 من التكوين التكويني ماستر (71 ضابطا متربصا) وهم تابعين لمختلف اسلحة الجيش الوطني الشعبي في تخصصات هندسة الكهرباء والميكانيك والكيمياء والاعلام الالي .

وبعد تفتيش التشكيلات بساحة العلم من طرف المشرف، ألقى قائد المدرسة، العميد سعال محمد كلمة أكد فيها أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينات علمية وعسكرية نظرية وتطبيقية "رفيعة المستوى" منحتها قدرة "عالية " من الكفاءة التي ستؤهل المتخرجين لأداء مهامهم بكل "ثقة واقتدار" خاصة في ميدان الابتكارات والبحوث العلمية الموجهة نحو التطبيقات العسكرية.

كما تحدث عن المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتخرجون من طرف إطارات "مؤهلين وأساتذة باحثين أكفاء مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل إحترافية، داعيا المتخرجين إلى "بذل أقصى المجهودات دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه وإستقراره".

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واعتبر العميد سعال محمد بالمناسبة المدرسة " قلعة تكوينية عريقة"، استطاعت أن تنمي روح الابتكار والمبادرة والتميز، حيث حرصت --حسبه-- على التركيز لنجاح الطالب وتنمية رغبته في التعليم وتبادل المعرفة والعمل بروح الفريق والبيئة الصحية التي يوفرها هذا النهج.

"ولا يزال هذا الصرح العلمي التكويني--يضيف ذات العميد- "قطبا لامعا في اعداد نخبة من ضباط مهندسين وقادة المستقبل... قادرين على مواكبة كافة التطورات العلمية والتكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم في المجالات العسكرية والمعرفية والتكوينية وكذا استجابة للاحتياجات الوظيفية والعملياتية للجيش الوطني الشعبي لبناء دفاع عصري وفعال قادر على اداء مهامه بكل احترافي وكفاءة".

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ثم أعطى اللواء سيدان علي ، موافقته على تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد البطل امحمد كربيش ليستمر حفل التخرج باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة على انغام الموسيقى العسكرية عكست التنظيم المحكم والتنسيق الدقيق والانسجام التام.

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وقام قائد الناحية العسكرية الاولى بعد ذلك بالاطلاع على مشاريع نهاية الدراسة للضباط المهندسين من الدفعة المتخرجة ليتم اثرها تكريم عائلة الشهيد امحمد كربيش والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.