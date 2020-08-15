شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا: تعليمة وزارية للتكفل البيداغوجي والنفسي بالمترشحين

الجزائر - أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت تعليمة تتضمن توجيهات من أجل التكفل البيداغوجي والنفسي بالتلاميذ المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا قبل واثناء الامتحانين.

ومن شأن هذه التعليمة الموجهة الى الاساتذة و مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتي تحصلت وأج على نسخة منها، توضيح كيفيات المراجعة والتحضير البيداغوجي ومنهجية المرافقة النفسية وهي تهدف الى مرافقة التلاميذ المعنيين ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم قبل و/ أو أثناء إجراء الامتحان، والتقليص من الضغوطات التي تعيق أداءهم وتقلل من فرصهم في النجاح.

وتجسدت ذات التعليمة في شكل ثلاث بطاقات تقنية تبرز الأولى (التكفل البيداغوجي) كيفية مرافقة التلاميذ في المذاكرة والمراجعة للاستعداد للامتحان حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة المرافقة النفسية للتلاميذ المترشحين أثناء اجتياز الامتحان و استرجاع ثقتهم بأنفسهم من خلال تهوين الامتحان و تقديم المساعدة النفسية للذين يعانون من صعوبات نفسية (خوف، قلق، اكتئاب، احباط...).

كما تمت الاشارة الى مساعدة التلاميذ على التركيز لاسترجاع المعلومات في حالة النسيان وطمأنتهم ومساعدتهم على الاسترخاء وتقديم لهم الدعم المعنوي للنجاح في الامتحان.

وتسري هذه الاجراءات ابتداء من 25 أغسطس الجاري إلى غاية بداية إجراء الامتحانين.

إقرأ ايضا: انطلاق عملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتتعلق البطاقة الثانية بالتكفل النفسي بالمترشحين للامتحان قبل الإجراء والهدف من العملية-- حسب التعليمة-- هو تدعيم ثقة التلاميذ بأنفسهم ومساعدتهم على تجاوز بعض الضغوطات النفسية كالقلق والخوف من الامتحان و تقديم توجيهات خاصة بكيفية التعامل مع أسئلة الامتحان (اختيار الموضوع، قراءة الأسئلة، وضع مخطط للإجابة، التدرج في الأسلة من السهل إلى الصعب، استعمال الأوراق المسودة، الكتابة بخط واضح، استغلال كل وقت الامتحان، مراجعة ورقة الامتحان...).

كما تسعى الوصاية من وراء هذه الاجراءات الى تقديم نصائح لأولياء التلاميذ لتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائهم وتوفير المناخ الملائم لهم والتقليص من حدة القلق لديهم و الإصغاء ال ى مشاكل التلاميذ قصد مساعدتهم على إيجاد حلول لها.

وتتبع الجهات المعنية في هذا الاطار عدة أساليب للتدخل منها المقابلة الإرشادية (الفردية والجماعية) و التدريب على الاسترخاء و الحديث الايجابي مع الذات و التوقف عن استخدام التعليقات السلبية للقلق عند التحدث مع النفس...

وبخصوص البطاقة الثالثة فهي ذات الصلة بكيفية التكفل النفسي بالمترشحين أثناء إجراء الامتحان حيث يرجى منها المقابلة الإرشادية النصف موجهة (مقابلة سريعة فعالة مع ضرورة أخذ الوقت بعين الاعتبار) واستعمال الاسترخاء و التفكير الايجابي ( مجموعة تقنيات تسمح بالإيحاء الذاتي كالحديث الايجابي مع المترشح) وكذا اللجوء الى تقنية التنفس البطني أو الجوفي للمساعدة على التقليل بشكل كبير من القلق والتوتر.

يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيجرى من الاثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي فقد حدد تاريخ اجرائه من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر 2020.