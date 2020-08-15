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حزب الحرية والعدالة" "إتفاق التطبيع الاماراتي-الاسرائيلي" "خيانة" للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 14:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - أدان حزب الحرية والعدالة اليوم الجمعة بقوة اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الامارات العربية المتحدة وإسرائيل، ووصفه ب"طعنة جديدة" في جسد الأمة العربية و"خيانة" للقضية الفلسطينية.

وأكد الحزب في بيان تلقت "وأج" نسخة منه أنه "يدين بقوة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المغتصب للقدس ولأرض فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا جنوب لبنان، ويعتبره طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الاسلامية وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعا لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع".

وقالت ذات التشكيلة السياسية أن اتفاق "تطبيع العلاقات" هذا "يشكل خرقا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية"، داعية إلى "إعادة التمثيل الشامل للجمهورية العربية السورية" في المنظمة العربية.

ودعا حزب الحرية والعدالة إلى "تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا".

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حزب الحرية والعدالة" "إتفاق التطبيع الاماراتي-الاسرائيلي" "خيانة" للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 14:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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