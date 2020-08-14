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لقاء خلال الأسبوع المقبل مع ممثلين عن متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
لقاء خلال الأسبوع المقبل مع ممثلين عن متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين

الجزائر- أعلنت وزارة الدفاع الوطني, في بيان لها يوم الجمعة, أنه سيتم, خلال الاسبوع المقبل, تنظيم لقاء بالنادي الوطني للجيش (الجزائر العاصمة) يحضره ممثلون عن مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين بغرض دراسة انشغالاتهم والبحث عن الحلول المناسبة لكل فئة.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة لسلسلة اللقاءات التي تنظمها المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين بغرض دراسة انشغالاتهم الطبية والاجتماعية والبحث عن الحلول المناسبة لكل فئة, تعلم وزارة الدفاع الوطني عن عقد لقاء في غضون الأسبوع المقبل بالنادي الوطني للجيش يحضره ممثلون عن الفئات المذكورة وستتم دعوتهم لحضور هذا اللقاء بالطرق المعمول بها".

وتأتي هذه المساعي --يضيف البيان-- "تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الحريصة على التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف".

 

اقرأ أيضا:      وزارة الدفاع الوطني تعقد لقاء مع ممثلي جرحى و معطوبي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ...

 

آخر تعديل على الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 17:53
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لقاء خلال الأسبوع المقبل مع ممثلين عن متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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