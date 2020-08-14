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جثمان المجاهدة قردان الزهرة يوارى الثرى بمقبرة "سي الطاهر العتبي" ببلدية لرجام

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

تيسمسيلت ـ وري الثرى بعد ظهر يوم الجمعة بمقبرة "سي الطاهر العتبي" ببلدية لرجام (تيسمسيلت) جثمان المجاهدة قردان الزهرة التي وافتها المنية صبيحة اليوم بمنزلها العائلي عن عمر ناهز 80 سنة اثر أزمة قلبية.

و حضر الجنازة في جو مهيب جمع من المجاهدين جاؤوا من مختلف بلديات الولاية و أقارب المرحومة و عدد من المواطنين.

التحقت الفقيدة التي ولدت سنة 1940 ببلدية لرجام, بصفوف الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها في أول نوفمبر 1954, وكانت تقوم خلال فترة حرب التحرير بإيواء و إطعام المجاهدين فضلا على نقل الرسائل و المعلومات ما بين وحدات جيش التحرير الوطني بالناحية استنادا إلى أقاربها.

كما كانت الراحلة أحد شهود عيان المعركة التاريخية "باب البكوش" ببلدية لرجام التي وقعت يوم 28 مايو 1958 والتي تكبد خلالها جيش الاحتلال الفرنسي خسائر كبيرة تمثلت في 600 قتيل من بينهم 33 ضابطا, وفق نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
جثمان المجاهدة قردان الزهرة يوارى الثرى بمقبرة "سي الطاهر العتبي" ببلدية لرجام
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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