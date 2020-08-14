الحركة في سلك القضاة "تهدف إلى بث روح جديدة في العمل القضائي"

البويرة - أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فريدة بن يحيى، يوم الخميس في البويرة، أن الحركة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في سلك القضاة، تهدف إلى "بث روح جديدة في العمل القضائي وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة".

وأشارت رئيسة مجلس الدولة لدى تدخلها خلال مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء البويرة السيدة زلابدي حورية، و النائب العام الجديد السيد جعاد شريف، المعينين في إطار الحركة التي اقرها رئيس الجمهورية، إلى الأهمية التي تكتسيها هذه التغييرات في ترقية وتطوير النشاط القضائي.

وأضافت السيدة بن يحي في كلمتها أن "هذه الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تهدف إلى إعطاء روح جديدة للعمل القضائي وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة، كما أنها تندرج في سياق تجسيد إلتزاماته بإرساء عدالة فاعلة وغير منحازة، و ذلك استجابة للطموحات المشروعة للمواطنين".

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واغتنمت رئيسة مجلس الدولة هذه الفرصة لتؤكد من جديد على أحد الأهداف الرئيسية التي حددتها السلطات العليا في البلاد، و المتمثل في "إرساء عدالة مستقلة من أجل التوافق مع التحديات الجديدة التي تواجه العدالة، لا سيما في هذه الظروف الحساسة التي تعيشها الجزائر والتي تتطلب تعبئة كل الطاقات البشرية ".

في رسالة قرأتها نيابة عنه السيدة بن يحيى, دعا وزير العدل، حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي، مختلف مكونات القطاع إلى بذل المزيد من التضحيات لترسيخ احترام القانون وتطبيقه بصرامة وحيادية.