تجديد مرتقب للإطار الأخلاقي المطبق على الأعوان العمومين للوقاية من "تضارب المصالح"

الجزائر - أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستقوم قريبا ب"تجديد الاطار الأخلاقي" المطبق على كافة الأعوان العموميين بهدف "الوقاية من تضارب المصالح" .

وأفاد الوزير الأول في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة أن الحكومة "ستقوم في الأيام القادمة بتجديد الاطار الأخلاقي المطبق على كافة الأعوان العمومين وهم كافة الإطارات وموظفي الدولة بما يسمح للوقاية من تضارب المصالح"، مبرزا أن هذا الميثاق معمول به في الوسط الإداري و بالمؤسسات العمومية و هدفه "أخلقة العلاقات" في هذه الفضاءات.

وبعد أن شدد السيد جراد على ضرورة "أخلقة الحياة السياسية"، دعا كل الوزراء والولاة الى ضرورة "مكافحة كافة أنواع الفساد والمفسدين الذين يعرقلون الجهود الحالية" مؤكدا أن "المال الفاسد غايته تحطيم مسيرة الشعب في التقدم والرقي".

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وأوضح الوزير الاول بأن مكافحة كافة أنواع الفساد و اعتماد التسيير السليم للمال العام من شانهما "تعزيز الثقة بين المواطن والدولة".