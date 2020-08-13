دعوة الولاة إلى فتح حوار مع المواطنين "قبل فرض أي تصور في حل القضايا المطروحة"

الجزائر - دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ولاة الجمهورية الى ضرورة فتح حوار مع المواطنين "قبل فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة في الميدان".

وقال السيد جراد مخاطبا الولاة في ختام لقائهم بالحكومة : "أدعوكم الى فتح حوار مع المواطنين بكافة مناطق الوطن قبل فرض تصوراتكم في حل القضايا المطروحة ميدانيا"، مشددا على ضرورة "تفهم مشاكل وانشغالات المواطنين مع اخذها بعين الاعتبار في ظل الديمقراطية التشاركية".

إقرأ أيضا: اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة وأكد في نفس السياق على ضرورة التواصل خاصة مع مواطني مناطق الظل لمعرفة انشغالاتهم وأولوياتهم.

وفيما يخص الوقاية من حرائق الغابات، دعا السيد جراد الى ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الغابية للبلاد، مطالبا أعضاء الحكومة الذين لم يتدخلوا في هذا اللقاء الى "تقديم ملخص عن خطة عملهم في التقرير النهائي".