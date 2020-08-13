جراد: هناك بيروقراطيون "يعرقلون" مسار برنامج رئيس الجمهورية

الجزائر - كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن وجود " بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة ".

وقال السيد جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أنه "حسب الأرقام التي قدمت لي فإن 10 الى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نفذت "، مضيفا "صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة".

إقرأ أيضا: جراد: مكافحة البيروقراطية لبناء "مستقبل أفضل" وبعد أن شدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية، أوضح انه يجب العمل على بلوغ " نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020" مشيرا الى أنه من خلال "المتابعة اليومية للقرارات قد نصل الى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 الى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية " .

كما أبرز السيد جراد أنه من " الأولويات المهمة " اعتماد مقاربة شاملة تهدف الى "التدخل السريع في مناطق الظل" وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن " الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة".