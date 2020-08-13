تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري -

تخرج الدفعة ال 50 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران -

قسنطينة: توقيف شخص محل أمر دولي بالقبض -

الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي -

جبهة البوليساريو تدعو الأمم المتحدة إلى إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الصحراوية -

الهزة الأرضية بالبليدة :عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية -

اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة -

العثور على صاروخ إسرائيلي لم ينفجر داخل مدرسة غرب مدينة غزة -

كورونا: المنحة الاستثنائية لمستخدمي الصحة دفعت كليا تقريبا -

هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات بمنطقة عين رمانة -

تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بناء على معايير المردودية و الفعالية -

صناعة صيدلانية: انتاج 50 مليون كمامة في 45 يوم -

موارد مائية: الانتهاء من صياغة القانون الجديد للمياه -

انفجار بيروت : الجزائر من بين أولى الدول المتضامنة -

غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030 -

جراد: مكافحة البيروقراطية لبناء مستقبل أفضل -

زيت وسكر: مساعي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات الجزائر محليا بغضون 2024 -

السفير الصحراوي بالجزائر يثمن دعم الجزائر والطبقة السياسية للقضية الصحراوية -

كرة القدم: فرق من رابطتي الهواة وما بين الجهات تطعن في قواعد الفصل من أجل الصعود -