تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري

وأوضح ذات المصدر ان حفل التخرج الذي جرى الاربعاء ضم كل من "الدفعة الثالثة من الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية, اختصاص موسيقى" و" الدفعة السادسة من الأهلية العسكرية المهنية, درجة أولى, اختصاص موسيقى", وكذا "
الدفعة الثالثة للشهادة العسكرية المهنية, درجة أولى, اختصاص موسيقي".
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وقد حملت هذه الدفعات اسم الشهيد البطل "أحمد حاج حمدي"،وحسب نفس المصدر فقد شهد حفل التخرج " تقديم عروض عسكرية وموسيقية, أبانت عن قدرات هائلة لأفراد هذا الهيكل التكويني الهام".
وفي الختام تم تكريم عائلة الشهيد البطل أحمد حاج حمدي.