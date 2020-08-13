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تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري

 الجزائر- أشرف اللواء رئيس أركان الحرس الجمهوري, على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر ان حفل التخرج الذي جرى الاربعاء ضم كل من "الدفعة الثالثة من الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية, اختصاص موسيقى" و" الدفعة السادسة من الأهلية العسكرية المهنية, درجة أولى, اختصاص موسيقى", وكذا "

الدفعة الثالثة للشهادة العسكرية المهنية, درجة أولى, اختصاص موسيقي".

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وقد حملت هذه الدفعات اسم الشهيد البطل "أحمد حاج حمدي"،وحسب نفس المصدر فقد شهد حفل التخرج " تقديم عروض عسكرية وموسيقية, أبانت عن قدرات هائلة لأفراد هذا الهيكل التكويني الهام".

وفي الختام تم تكريم عائلة الشهيد البطل أحمد حاج حمدي.

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تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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