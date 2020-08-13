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اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 10:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - تتواصل يوم الخميس بالجزائر العاصمة,أشغال اليوم الثاني والأخير من اجتماع الحكومة مع الولاة بمواصلة الورشات الخمسة المقررة  في هذا الاجتماع في جلسات مغلقة والذي خصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وتطرقت أشغال ورشات هذا الاجتماع الذي أشرف على افتتاحه أمس الأربعاء رئيس الجمهورية بحضور الوزير الاول, عبد العزيز جراد, وأعضاء الحكومة, والاطارات المركزيين والمحليين والمنتخبين الى عدة مواضيع وهي, تقييم تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل, وكذا تقييم مدى تنفيذ الاجراءات الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد19) , كما خصصت ورشة خاصة بالدخول الاجتماعي وأمن الممتلكات والأشخاص ومحاربة حرائق الغابات, واخرى لتقييم تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية, فيما تطرقت الورشة الخامسة الى موضوع الرقمنة الاحصاء ومكافحة البيروقراطية.

وينتظر أن تتوج أشغال هذا الاجتماع الثاني من نوعه في سنة 2020 بعد ذلك المنظم شهر فبراير الفارط , مجموعة من التوصيات من شأنها تجسيد رؤية السلطات العمومية في شكل أنشطة ملموسة لتطوير التنمية المحلية بمختلف أبعادها.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 10:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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