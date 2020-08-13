كورونا: المنحة الاستثنائية لمستخدمي الصحة دفعت كليا تقريبا -

تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بناء على معايير المردودية و الفعالية -

الجزائر كانت من بين الدول السباقة لإرسال بعثة طبية ومساعدات للبنان الشقيق -

غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030 -

جراد يشدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية لبناء مستقبل أفضل -

زيت وسكر: مساعي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات الجزائر محليا بغضون 2024 -

السفير الصحراوي بالجزائر يثمن دعم الجزائر والطبقة السياسية للقضية الصحراوية -

كرة القدم: فرق من رابطتي الهواة وما بين الجهات تطعن في قواعد الفصل من أجل الصعود -

دعوة إلى تفعيل المجلس الأعلى للشباب ليكون سلطة اقتراح وفضاء للحوار -

الهزتان الأرضيتان بميلة: معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة -

مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي بقطر: تشكيليون جزائريون يحصدون ستة جوائز -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني -

كأس الجزائر لكرة القدم 2019-2020: الاتحادية تنتظر رد الوزارة الوصية -

مكافحة الإرهاب والجريمة: الجيش يحقق نتائج نوعية في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري -

تربية: إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على كافة الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي -

ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين -

سكان جيجل يكتشفون روعة الطبيعة بعيدا عن شواطئ البحر -

تعليم عالي: تحو استلام 41 ألف مقعد بيداغوجي جديد مع الدخول الجامعي المقبل -

كورونا: 495 إصابة جديدة، 364 حالة شفاء و11 وفاة -