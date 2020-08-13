الجزائر كانت من بين الدول السباقة لإرسال بعثة طبية ومساعدات للبنان الشقيق

وأوضح وزير الصحة لدى استقباله, رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات البروفسور اسماعيل مصباح, للوفد الجزائري المتكون من طاقم طبي وأفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الذي عاد مساء اليوم لمطار هواري بومدين الدولي والذي تم إرساله الأسبوع الفارط إلى بيروت لتقديم مساعدات للشعب اللبناني الشقيق "أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة للقيام بهذه المهمة تضامنا مع هذا البلد في محنته ".
وحسب الوزير فإن الجزائر ارسلت بعثة طبية من المستشفيات الوطنية متخصصة في الجراحة العامة وجراحة الأعصاب والرضوض والكسور والحروق حيث قدمت مساعدات للمرضى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت إلى جانب إخوانهم الأطباء اللبنانيين.
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وذكر الوزير بأن البعثة الجزائرية قد غادرت أرض الوطن الخميس الماضي باتجاه بيروت بعد تعرض مرفئها الى الإنفجار. و أرسلت الجزائر و بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اربع طائرات محملة بمساعدات طبية وأغطية وخيم للعائلات اللبنانية التي فقدت مساكنها نتيجة هذا الإنفجار مؤكدا بأنه من واجب الجزائر تقديم هذه المساعدات مثلما قامت به في السابق مع دول أخرى.
وأكد رئيس البعثة الجزائرية البروفسور خير الدين بويوسف مختص في جراحة الأعصاب أن مهمة البعثة جرت في ظروف حسنة بمستشفيات بيروت إلى جانب الطواقم الطبية اللبنانية.