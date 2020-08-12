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تربية: إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على كافة الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
تربية: إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على كافة الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي

الجزائر - أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن انشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي حيث توكل لها مهام الاطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية.

وقال السيد بلجود في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة انه "تطبيقا للإصلاحات الحكومة الرامية لتحسين تسيير الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي، قررت السلطات العمومية انشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية" مبرزا أن ذات المؤسسة توكل لها "مهام تسيير المدارس الابتدائية في مجال النقل و الايواء والاطعام وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية".

وأكد وزير الداخلية بأن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو "الأن قيد الدراسة".

وتحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، سيتدعم قطاع التربية -حسب نفس المسؤول- بعدة هياكل جديدة منها "415 مجمع مدرسي و143 متوسطة" بالإضافة الى "96 ثانوية و560 مطعم مدرسي" وكذا " 77 قاعة رياضة و 43 ملعبا بالإضافة الى 89 وحدة كشف". وفي نفس الاطار سيتم قريبا توزيع "650 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل".

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وفيما يخص ترقية المجتمع المدني، كشف الوزير بالمناسبة أنه تم إيداع "أكثر من 8900 ملف خاص بتأسيس جمعيات جديدة" تم على اثره " اعتماد 3200 جمعية".

ولدى حديثه عن مشاريع رقمنة القطاع أوضح السيد بلجود أن هذا الملف "يتجلى في عدة مشاريع وتطوير تطبيقات الكترونية تسمح بتحسين جودة الخدمات العمومية" مشيرا الى أنه سيتم "تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني لكل شخص طبيعي ودراسة سبل تعميمه على الأشخاص المعنوية".

وفي نفس الاطار سيتم خلال هذه السنة بداية العمل ب "الامضاء الالكتروني واطلاق خدمة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد" كما كشف عنه السيد بلجود مشيرا الى أنه سيتم أيضا "اعداد بطاقية وطنية لتسهيل عملية الاستشراف".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تربية: إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على كافة الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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