Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي محمد : تأجيل محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
محكمة سيدي محمد : تأجيل محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة

الجزائر- أجلت يوم الاربعاء محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة بمحكمة سيدي محمد (مجلس قضاء الجزائر) بسبب غياب الشهود -حسب ما علم من  مصدر قضائي.

وقد تم ايداع  نائب المجلس الشعبي الوطني السابق بهاء الدين طليبة في 17 اكتوبر الماضي الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع اليه في قضايا فساد من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة المذكورة حيث أن هذا الاخير متابع بعدة تهم من بينها "تبيض الاموال" و "التمويل الخفي للأحزاب" و "شراء الاصوات" خلال تشريعيات 2017.

اقرأ أيضا :  3 سنوات سجن ضد درارني و سنتين سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش

و يذكر أن  نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر من 2019  على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الاختام.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 12:50
كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي محمد : تأجيل محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.14

سطيف: تفكيك شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات

20.08.14

تخرج خمس دفعات بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية

20.08.14

الاشعاع الثقافي للزوايا في قلب البرنامج الرئاسي

20.08.14

الحركة في سلك القضاة "تهدف إلى بث روح جديدة في العمل القضائي"

20.08.13

إدماج و تكتل أربعة شركات فرعية لإلحاقها بمجمع سونلغاز

20.08.13

استثمار: إحصاء الاصول المنتجة العمومية والخاصة

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.10

الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي"

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.11

تدشين المركز الجزائري الاول لتنمية الشباب بعين البنيان