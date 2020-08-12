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التقاعس في التكفل بمناطق الظل: توقيف بعض المسؤولين المحليين "ماهي الا بداية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
التقاعس في التكفل بمناطق الظل: توقيف بعض المسؤولين المحليين &quot;ماهي الا بداية&quot;

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من  المسؤولين المحليين "ما هي الا بداية" في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال افتتاح اجتماع الحكومة-الولاة :" لقد اتخذت بعض القرارات الجزئية (...) في توقيف بعض المسؤولين المحليين, وما هي الا بداية حيث سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين".

واستطرد الرئيس تبون قائلا :"لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية, وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الاخيرة (...) كنت اعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت" وهي - مثلما قال - أمور تشكل "مواصلة للخطاب السلبي للعصابة".

اقرأ أيضا:      مشاريع في مناطق الظل: إنهاء مهام رؤساء دوائر وتوقيف رؤساء بلديات

وكان رئيس الجمهورية وقع في 8 أغسطس الجاري على مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر و توقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:40
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التقاعس في التكفل بمناطق الظل: توقيف بعض المسؤولين المحليين "ماهي الا بداية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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