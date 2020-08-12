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انطلاق أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة برئاسة تبون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر - انطلقت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة الذي سيخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

ويترأس هذا اللقاء الذي ينعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مدى يوميين, رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بحضور الوزير الاول, عبد العزيز جراد, وأعضاء الحكومة, والاطارات المركزيين والمحليين والمنتخبين.

وتتمحور أشغال الاجتماع , الثاني من نوعه هذا العام,  بعد اللقاء الذي نظم فبراير الماضي, حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل, الرقمنة والاحصاء ومحاربة البيروقراطية, اجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19, تقييم وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الاشخاص والممتلكات. 

ويتم تنظيم ورشات بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" لمناقشة هذه المحاور تحت إشراف الولاة بحضور الاطراف المتدخلة لاسيما مدراء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المعنية.

وينتظر أن يتمخض عن هذه الاشغال مجموعة من التوصيات من شأنها تجسيد رؤية السلطات العمومية في شكل أنشطة ملموسة لتطوير التنمية المحلية بمختلف أبعادها.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:51
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انطلاق أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة برئاسة تبون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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