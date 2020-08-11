لبنان: ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيل -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد -

كوفيد-19: الجزائر تولي أهمية بالغة لاقتناء اللقاح المضاد للفيروس -

الوزير الأول يعزي أسرة الممثلة نورية قزدرلي -

قضاء عسكري: وضع قرميط ودرويش رهن الحبس وأمر بالقبض ضد بلقصير بتهمة الخيانة العظمى -

كوفيد-19 : المسابح غير معنية بقرار الفتح التدريجي لفضاءات التسلية والاستجمام -

قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية -

الأمن الوطني يضع برنامجا تكميليا لمرافقة قرار الفتح التدريجي للشواطئ والمساجد -

اتفاقيات التبادل الحر: إلغاء المرسوم المحدد لكيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية -

ميلة: أزيد من 200 طن من المساعدات الغذائية للمتضررين من الهزتين الأرضيتين -

كوفيد-19: صيدال تشرع في إنتاج المزيد من دواء الهيدروكلوروكين -

موانئ: تكثيف عمليات تفقد وتقييم البضائع المكدسة من أجل تحرير فضاءات التخزين -

تخرج دفعات تشمل 7 فئات من ضباط الدرك الوطني بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة -

تدشين المركز الجزائري الاول لتنمية الشباب بعين البنيان -

كورونا: 492 إصابة جديدة، 343 حالة شفاء و 10 وفيات -

سفير الولايات المتحدة يعلن عن انتهاء مهامه بالجزائر ويشيد بتطور العلاقات الثنائية -

انعدام الأمن بالأحياء: مشروع القانون الرادع للظاهرة في مرحلة الصياغة النهائية -

المتعاملون الاقتصاديون بالعاصمة مدعوون للتصريح بمساحات تخزين المواد الغذائية قبل نهاية أغسطس -

عديد المشاريع المتعلقة بإنجاز حظائر تكنولوجية هي قيد الدراسة -