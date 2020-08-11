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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 21:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية خصص لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد عقب أزمة ندرة السيولة التي سادت أياما قليلة قبيل العيد، حسبما علم لدى الرئاسة.

وحضر اللقاء إلى جانب الوزير الأول مدير الديوان برئاسة الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية وكل من وزير العدل حافظ الأختام ، وزير المالية ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، محافظ بنك الجزائر ومسؤولون من مختلف الأجهزة الأمنية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 21:33
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 21:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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