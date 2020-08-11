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قضاء عسكري: وضع قرميط ودرويش رهن الحبس وأمر بالقبض ضد بلقصير بتهمة الخيانة العظمى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
قضاء عسكري: وضع قرميط ودرويش رهن الحبس وأمر بالقبض ضد بلقصير بتهمة الخيانة العظمى

الجزائر - قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة وأصدر أمرا بالقبض ضد المتهم العميد المتقاعد بلقصير غالي وذلك ب"تهم الخيانة العظمى"، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية) في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

"وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي" كما أضاف ذات البيان.

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قضاء عسكري: وضع قرميط ودرويش رهن الحبس وأمر بالقبض ضد بلقصير بتهمة الخيانة العظمى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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