قضاء عسكري: وضع قرميط ودرويش رهن الحبس وأمر بالقبض ضد بلقصير بتهمة الخيانة العظمى

الجزائر - قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة وأصدر أمرا بالقبض ضد المتهم العميد المتقاعد بلقصير غالي وذلك ب"تهم الخيانة العظمى"، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية) في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".