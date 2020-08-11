تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب السيد مختار بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر وذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط.

وحضر مراسيم جلسة تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة وزير العدل حافظ الأختام بلقسام زغماتي والرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي, ووالي الجزائر يوسف شرفة وممثلون عن السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, ذكر السيد زغماتي أن تنصيب السيد مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر يأتي في اطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية " تعزيزا للمؤسسة القضائية و لرفع قدراتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد بما يستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة".

وأشار الوزير الى أن السيد بوشريط الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية, التحق بسلك العدالة سنة 1990 وترقى خلال مساره المهني في كل الرتب الى أن بلغ رتبة مستشار بالمحكمة العليا. كما شغل منصب رئيس محكمة بعدة جهات من الوطن, وعين رئيسا لمجلس قضاء بجاية في 2014 ثم رئيسا لمجلس قضاء قالمة في 2016 و رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي في 2019.

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