وكان وزير الداخلية الاسباني، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر على رأس وفد هام، قد استقبل من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد كمال بلجود.
بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني
أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 18:30 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اليوم الاثنين بمقر دائرته الوزارية بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية الاسباني السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز.
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