Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 18:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اليوم الاثنين بمقر دائرته الوزارية بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية الاسباني السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز.

وكان وزير الداخلية الاسباني، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر على رأس وفد هام، قد استقبل من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد كمال بلجود.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 18:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.10

المجاهد حمانة بولعراس في ذمة الله

20.08.10

الإطاحة بعصابة إجرامية تضم أربعة عناصر قامت باغتيال شخص بأولاد هداج ببومرداس

20.08.10

بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني

20.08.10

أمن ولاية الجزائر: حجز مسحوق خاص بمادة الإكستازي و150 قرص مؤثر عقلي

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.10

الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي"

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.06

صيد بحري: مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات "قيد الإعداد"

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني